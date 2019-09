L'alcalde defensa les obres del Pla Especial de Cap Roig

L'equip de govern de l'Ajuntament de Palafrugell defensa el Pla Especial de Cap Roig davant les crítiques ecologistes al projecte liderat per la Fundació La Caixa. L'alcalde, Josep Piferrer, assegura que no suposarà cap impacte paisatgístic perquè les edificacions estaran integrades en l'entorn i que l'auditori soterrat generarà activitat en temporada baixa, assumible pel que fa a la mobilitat amb els actuals aparcaments que ja té el Jardí Botànic.

Auditori soterrat

El projecte de la Fundació La Caixa preveu la construcció d'un auditori-palau de congressos soterrat, un edifici de dues plantes als hivernacles dels Jardins de Cap Roig, un edifici a l'antiga pedrera i la modificació del castell per fer-hi un espai de recepció a l'entrada.

SOS Costa Brava ha portat el pla al contenciós administratiu perquè creuen que les construccions atempten contra un espai protegit per diverses figures jurídiques i per infracció de la normativa urbanística local.

Però des de l'equip de govern de Palafrugell neguen la major com a impulsors del projecte. Recorden que dins una propietat privada en un espai protegit es poden fer construccions respectuoses amb l'entorn i necessàries per a l'activitat del terreny, i asseguren que l'impacte, un cop fet el projecte, serà pràcticament zero.

L'alcalde insisteix

L'alcalde de Palafrugell, Josep Piferrer, insisteix que els familiars del propietari que va cedir l'espai a La Caixa als anys setanta no estan en contra del projecte. Piferrer també assegura que els serveis jurídics de l'Ajuntament han estudiat el cas i apunta que –tot i que les obres es realitzarien en un espai protegit– l'impacte en l'entorn seria «mínim». Finalment, destaca que la millora beneficiaria el municipi sencer.