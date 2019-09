La Policia de Palafrugell ha detectat 110 positius al volant

Entre els mesos de juliol i agost els agents de la Policia Local de Palafrugell han detectat 110 casos de positius en controls d'alcohol i drogues al municipi.

Segons va avançar Costa Brava TV, en aquests dos mesos els agents municipals –conjuntament amb els Mossos d'Esquadra de l'àrea de trànsit de Sant Feliu de Guíxols– han participat en 26 controls en els quals s'han realitzat 650 proves d'alcoholèmia, 84 de les quals han acabat en denúncies administratives i 26, en penals. Fonts del cos apunten que al llarg de l'estiu s'han comptabilitzat 11 accidents per culpa de la beguda i s'han presentat 11 tests de drogues amb un 100 % de positius.



Perill al volant

El cap de la policia, David Puertas, va expressar ahir en declaracions a Diari de Girona que «cada vegada es perd més el respecte a conduir begut, especialment els joves»: «Crec que en comparació amb altres anys hi ha hagut un repunt de casos positius». Segons el responsable de seguretat, que lloa la tasca realitzada de manera conjunta amb els Mossos, els casos encara podrien ser més: «Cal tenir en compte que alguns cops no podíem aturar més conductors perquè teníem el control col·lapsat». Puertas reconeix que vídeos virals com el del grup de joves realitzant voltes en una circumval·lació amb una persona estirada al sostre no ajuden a millorar la situació.

Un altre dels punts en què el consum d'alcohol s'intensifica és als pàrquings de les discoteques, on es fan «botellons» massius. Òbviament, la policia voldria que no hi fossin, però admet també que és millor saber que tothom està controlat en un sol punt.