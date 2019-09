Financen amb 70.000 euros cinc projectes de Palamós

El Grup d'Acció Local Pesquer (GALP) de la Costa Brava ha seleccionat cinc projectes de Palamós relacionats amb el sector de la pesca i els dotarà amb 70.000 euros de subvenció. Els projectes seleccionats tenen l'objectiu de contribuir en un dels quatre grans eixos: impulsar la competitivitat del sector pesquer, la sostenibilitat dels ecosistemes marins, el desenvolupament sostenible dels municipis pesquers i la formació professional.

Tres dels cinc projectes seleccionats a Palamós han sigut impulsats per l'Ajuntament. Es tracta d'un programa d'innovació relacionat amb el peix del municipi, dotat amb 3.872 euros; el segon d'ells consisteix a realitzar un pla de comunicació de la marca Palamós Peix, dotat amb 9.498,50 euros; i el darrer dels projectes impulsats per l'Ajuntament consisteix a realitzar un estudi per tal de comprovar la viabilitat del projecte de creació d'una planta transformadora de peix, dotat amb 10.690,35 euros. Les subvencions estan cofinançades per la Generalitat i la Unió Europea.



La Fundació Promediterrània

D'altra banda, la Fundació Promediterrània rebrà finançament per a dos projectes: el primer serà dotat amb 34.302,70 euros i consistirà en la formació i capacitació de comunitats pesqueres a l'entorn de la Costa Brava amb l'objectiu d'usar la pesca com un recurs turístic, cultural i de promoció econòmica. Finalment, el darrer projecte de la Fundació consistirà a realitzar una divulgació cultural dels pescadors de Palamós en el Museu de la Pesca del municipi i disposarà d'una dotació econòmica de 12.541 euros.