Troben dos ducs morts al Parc Natural del Montgrí

L'entitat Natura Sterna va alertar ahir de la mort de dos ducs al Parc Natural del Montgrí, una espècie protegida. Segons el responsable del grup –que treballa per la recerca i la divulgació de la flora, fauna, i el medi natural i cultural–, Jaume Ramot, ambdues aus van morir electrocutades probablement a causa de la línia de mitjana tensió: «Hi ha una línia de mitjana tensió que està qualificada de perillosa, s'hi devien sostenir i els va causar la mort».

Segons el responsable de l'entitat, que va publicar els fets a les xarxes socials, van trobar les aus mentre realitzaven una visita rutinària i, un cop van identificar l'espècia d'au, van procedir a alertar-ne els Agents Rurals: «Quan vam trobar els ducs vam avisar els Agents Rurals, esperem que en facin un informe».



El grup Natura Sterna

L'àmbit d'actuació del Grup Natura Sterna correspon a tota la vall d'Aro, entenent que equival a tota la zona de la conca del riu Ridaura. Tot i això, l'associació també ha treballat i col·labora en projectes o iniciatives en àrees no incloses dins aquest àmbit.

L'ens també col·labora amb diverses plataformes ambientals i sovint denuncia abocaments incontrolats al bosc. La darrera activitat d'aquesta mena la van realitzar a mitjans d'agost, quan van fer una neteja del bosc adherint-se a la campanya internacional Clean Up per denunciar el canvi climàtic. L'entitat es va adherir a la plataforma SOS Costa Brava el 4 d'agost de 2018, que fa poc va celebrar el primer any de vida.