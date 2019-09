L'arribada de l'indià marca el segon dia de la Fira d'Indians de Begur

L'arribada de l'indià Pere Pi i Vilaseca a Sa Riera marca aquest segon dia de la Fira d'Indians de Begur, oberta a tots els sentits. El personatge imaginari de l'indià, acompanyat de la seva esposa Gabriela Fuentes i familiars, ha estat rebut per l'alcaldessa, Maite Selva, dins de la representació que fa cada any el grup de teatre Es Quinze. Una rebuda que s'ha tornat a repetir a la vila de Begur amb una cercavila pel centre del poble, acompanyats novament dels grallers de Torroella de Montgrí i las Cubanitas.

Demà, tindrà lloc el comiat de l'indià, amb un epíleg a càrrec del cantautor bisbalenc Miquel Abras. La Fira d'Indians, que arriba a la XVI edició, es va inaugurar ahir al vespre, amb la presència de la consellera de la Presidència i portaveu del Govern català, Meritxell Budó, i el consol general de Cuba a Barcelona, Alain González. Al mateix temps, es va inaugurar l'exposició dedicada als jardins indians, que es pot veure a les Escoles Velles, i es va estrenar l'havanera "Castell de Begur", dedicada al mil·lenari de la fortificació militar que presideix la vila, a càrrec del grup teatral Mutis, que tenen una taverna al pati de les Escoles Velles on fa escenificacions i tastets.

A part de les escenificacions teatrals, hi ha una munió d'actes culturals i lúdics per fer les delícies als visitants i begurencs, sense oblidar les parades gastronòmiques i ambientacions del nucli antic d'acord amb la temàtica d'enguany, els jardins indians. Abans de la recepció a Begur de l'indià, la plaça de la Vila ja estava plena per gaudir de l'actuació de la cantant Lucrecia, que després s'ha deixat fer fotos a la reproducció de jardí indià a l'entrada de l'Ajuntament. N'hi ha un altre al pati de la Biblioteca, a les Escoles Velles. Avui, a més, ja s'ha fet la primera de les dues conferències, també relacionades amb la temàtica i seguint l'exposició de les Escoles Velles.