El Baix Empordà inicia un pla per millorar els polígons

El Consell Comarcal del Baix Empordà està fent un nou projecte que té com a objectiu elaborar un pla d'accions per a la millora i la dinamització dels polígons empresarials del territori.

Aquest pla, centrat en els 36 polígons d'activitat econòmica actuals, busca conèixer les seves necessitats i demandes per impulsar la seva millora i evolució com a via per dinamitzar les empreses que hi ha establertes i per potenciar el seu valor i qualitat, buscant la generació de sinergies i de suports que facilitin l'ocupació i l'aportació de valor a la comarca.

El projecte partirà del diagnòstic de la situació actual dels polígons d'activitat econòmica de la comarca, i abordarà la catalogació i detall de serveis i infraestructures dels quals disposen amb la finalitat de conèixer-ne les característiques. En aquesta línia, el Consell Comarcal del Baix Empordà obrirà el procés de consulta i participació entre tots els agents interessats de la mà dels ajuntaments



Les forces polítiques

Segons Xavier Dilmé, conseller delegat de Promoció Econòmica del Consell Comarcal, una vegada es tingui el document de treball «es crearan diversos grups de treball que permetran que tots aquells agents involucrats puguin donar a conèixer la seva visió i informació referent als polígons del territori del Consell Comarcal, per facilitar la posada en comú i la definició d'un punt de partida conjunt cap a la seva millora i dinamització».

Dilmé va destacar que tot plegat «es farà en base a la col·laboració entre el sector públic i el privat, que és un dels nostres principals eixos d'actuació».