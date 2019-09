La diada esportiva solidària de Calonge recapta 2.240 euros

L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni va fer entrega a la Fundació «Stop Fa» del taló corresponent a la recaptació de la Diada Esportiva Solidària. En total són 2.240 euros que es van recaptar amb l'objectiu de lluitar contra l'Atàxia de Friedreich, una malaltia degenerativa poc freqüent que pateix una veïna del municipi.

L'alcalde de Calonge i Sant Antoni, Miquel Bell-lloch, juntament amb el regidor d'esports, Salvador Miquel, van fer entrega del taló a la Mireia Gómez, veïna del municipi que impulsa la campanya de recaptació de fons per finançar la investigació per trobar un tractament per l'Atàxia de Friederich.

Més de 1.000 participants

Un total de 1.120 persones van participar a la setena Jornada Esportiva Solidària, organitzada per l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni. La diada, que albergava diverses disciplines esportives, destinava dos euros de cada inscripció a la Fundació STOP-FA, que investiga la cura de l'Atàxia de Friedreich. És una malaltia poc freqüent que causa la degeneració de les neurones de la medul·la espinal i del cerebel, provocant sobretot dificultats en el moviment, en la capacitat de caminar i que amb el temps deixa els pacients en cadira de rodes.