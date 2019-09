La Policia de Perpinyà formarà les unitats policials de Lloret en BTT

La Policia de Perpinyà formarà els agents de Lloret de Mar en BTT. Segons va informar l'Ajuntament, el proper 25 de setembre la comissaria de la Policia Local de Lloret organitza, juntament amb la Policia Local de Llançà, una jornada tècnica per unitats de BTT. La formació i demostració tècnica anirà a càrrec de la Policia de Perpinyà, que té una àmplia experiència a utilitzar la bicicleta com a eina de treball policial.

Joaquim Martin, cap de la Policia Local de Lloret, va explicar que la jornada servirà per «mostrar les possibilitats de la BTT com a eina professional d'autodefensa i resposta davant un atac físic així com tècniques de detenció davant un possible delinqüent». Està previst que prop d'una cinquantena d'efectius diferents comissaries de Policia Local de Catalunya participin a la trobada.



El projecte Smart Destination

El regidor de Seguretat Ciutadana, Jordi Sais, també va detallar que «a banda d'aquesta formació tècnica per unitats BTT els mostraren el nostre projecte de Smart Destination en el qual som pioners i pel qual tenim una alta demanda d'informació. És tracta d'una plataforma de recopilació i anàlisi de dades amb l'objectiu de poder fer una gestió més eficient i ajustada a les necessitats de la ciutat».

La Comissaria de la Policia Local i Protecció Civil de Lloret es va inaugurar l'any 2016 i té un total de 1.464.57 m2 construïts destinats a aparcament i instal·lacions i 1.987 m2 distribuïts en planta baixa i dues plantes pis. L'equipament s'ha convertit en un referent a Catalunya no només per les característiques d'aquest edifici altament funcional sinó també pel seu model policial; actualment s'hi duen a terme cursos de formació de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya i altres cossos policials han sol·licitat formació per conèixer el funcionament.