Els Bombers de la Generalitat han rescatat avui al vespre un home que ha caigut a l'espigó del port de Sant Feliu de Guíxols. El cos d'emergències ha rebut a tres quarts de nou un avís d'un home gran que havia caigut a l'espigó i que no podia aixecar-se. Com que el dispositiu del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) no podia desplaçar-se fins la zona, una dotació dels Bombers ha portat el ferit fins l'ambulància, on l'han atès posteriorment amb ferides a una cama.