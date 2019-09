L'AMPA del Guillem de Montgrí renuncia a obrir un menjador alternatiu per als nens

L'Associació de Mares i Pares d'Alumnes (AMPA) de l'Escola Guillem de Montgrí de Torroella de Montgrí renuncia a obrir un menjador alternatiu per oferir un servei de qualitat -tal com havia plantejat les darreres setmanes. Segons un comunicat que va fer públic ahir l'associació, alguns dels motius pels quals no procedeixen amb el seu objectiu és per la manca d'un espai condicionat, per manca de temps d'organització i per les noves voluntats.

«De moment no ha estat possible perquè no hem trobat local», explica el president de l'AMPA, Jordi Masferrer. Al mes d'agost, l'entitat va entrar una instància a l'Ajuntament de Torroella per demanar que els cedeixin el poliesportiu municipal de l'escola com a espai per a la creació d'un «menjador paral·lel» i de qualitat per als alumnes.

L'Ajuntament, però, no els va cedir l'espai per manca de condicionament per realitzar-hi aquesta funció. En aquest sentit, durant el curs el menjador estarà novament en mans del Càtering Vilanova, una opció que l'AMPA critica, i també demana que els pares i mares que detectin anomalies les comuniquin a la junta de l'entitat.



Nou decret i reivindicacions

Segons el president de l'AMPA, l'any passat van detectar «faltes greus» per part de l'empresa que presta el servei. «Nosaltres vam comunicar al Consell Comarcal irregularitats com les de donar menjar als nens sense tenir les llistes d'intoleràncies», explica Masferrer.

En aquest sentit, l'entitat ha convocat una cassolada durant el primer dia d'escola, el 12 de setembre, per seguir reclamant la gestió del menjador. De totes formes, reconeixen que amb el nou Consell Comarcal -i amb les reunions mantingudes- tenen més esperances que la petició es pugui arreglar.

Per la seva banda, el director dels serveis territorials d'Educació a Girona, Martí Fonalleras, va explicar ahir que el Consell Comarcal va allargar el contracte amb l'empresa Càtering Vilanova perquè no hi havia prou temps per fer la licitació abans de començar el curs. «Quan hi hagi el nou decret de menjadors es podrà fer la licitació, i l'AMPA hi podrà participar», diu Fonalleras.