Organitzen una neteja popular al bosc de Solius de Platja d'Aro

L'àrea municipal de Medi Ambient i el grup de natura Sterna, entre d'altres, han organitzat una neteja popular del bosc de Solius. L'acció mediambiental s'ha programat aquest proper diumenge, 15 de setembre, a les nou del matí. Segons l'Ajuntament, el punt de trobada dels participants serà la deixalleria municipal de Santa Cristina, on rebran guants i bosses per poder fer la neteja. Des de l'entitat es recomana als participants que vinguin ben calçats i amb protecció solar.

Seguidament, amb vehicles compartits, aniran fins al bosc de Solius a fer l'actuació de neteja. A les dotze del migdia es preveu retornar al punt de sortida i fer el triatge de la brossa recollida. «L'objectiu de la iniciativa, que és oberta a tota la família, és preservar el nostre entorn», va afirmar Dani Riera, un dels socis de Dland, que té la seu a Sant Feliu de Guíxols.

Després de l'acció, Riera ja ha anunciat que el plàstic recollit en aquesta neteja serà utilitzat per l'empresa per fer teixit i convertir-lo en fundes d'envasos i fer que aquests passin a ser joguines. Part dels beneficis de la venda del material s'utilitza per fer arribar joguines als infants de famílies necessitades del mateix entorn on han fet les vendes.