Platja d'Aro ha de posar a la venda solars valorats en 22 milions per reduir el deute

L'equip de govern de l'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro (PSC, ERC i Vall d'Aro en Comú) vol reduir l'endeutament dels propers anys a través de la venda de patrimoni. Les parcel·les municipals a les quals s'obrirà el procediment per a la venda tenen un valor global aproximat de 22 milions d'euros, segons l'informe de valoracions fet pels tècnics del consistori.

L'equip de govern explica que l'Ajuntament preveia la via de la venda de patrimoni pel finançament de les inversions però a la pràctica no es portava mai a terme.

Per contra, durant els darrers anys s'havia utilitzat gairebé de manera exclusiva la via de l'endeutament. En aquest sentit, l'alcalde de Platja d'Aro, Maurici Jiménez, explica que per un seguit de raons el municipi és una de les poblacions més endeutades de la comarca i vol revertir-ho en els propers pressupostos.

«No volem vendre per vendre, sinó utilitzar la propietat que tenim i que fins ara no s'ha fet servir per utilitzar-la i no utilitzar només la via del préstec», apunta Jiménez. Així, no tots els terrenys es vendran de cop, explica el govern, ja que volen que es puguin obrir els processos de manera esglaonada, amb l'objectiu d'utilitzar aquests diners en comptes d'utilitzar l'endeutament.

En aquest sentit, asseguren, les partides d'inversions contemplen tres vies de finançament: a través del romanent de l'any anterior, a través de préstec i a través de la venda de patrimoni. En aquest sentit, explica l'alcalde Jiménez, volem donar menys prioritat a l'endeutament i més a la venda de patrimoni.

«Volem que no tota la inversió l'hagi de pagar el contribuent a través dels impostos per pagar el deute», diu Jiménez. Segons l'alcalde, l'endeutament de l'Ajuntament està per sobre del 75% perquè s'ha utilitzat molt i que s'han hagut de fer operacions obligatòries molt costoses com la compra dels terrenys del Càmping Pinell -per 7 milions d'euros.

L'oposició ho veu com l'última alternativa

Pel que fa a la força més votada i al principal partit de l'oposició, JxCat, veuen que les inversions previstes i importants s'han de mantenir i veuen bé que la venda de patrimoni es contempli per tirar endavant projectes necessaris sempre que sigui l'última alternativa de finançament. Sobre la reducció de deute, l'anterior alcalde i cap de llista de JxCat, Joan Giraut, explica que «entenem que el nivell d'endeutament és correcte -i no s'hauria de reduir- sempre que hi hagi inversions importants pel municipi».