Amenaçen de mort l'alcalde i una regidora de Palamós

Uns desconeguts van fer nombroses pintades al municipi de Palamós la nit de dijous a divendres amenaçant de mort l'alcalde, Lluís Puig, i la regidora i portaveu de la CUP Roser Huete. A banda, van arrencar i cremar l'estelada situada a la rotonda del Mas Gorgoll i van fer escrits en mobiliari públic intimidatoris a l'independentisme.

A causa de les accions, l'alcalde del municipi i la regidora de la CUP van presentar denúncia als Mossos, que van recopilar els escrits per iniciar una investigació per buscar-ne els autors. D'altra banda, la junta de l'Assemblea Nacional Catalana a Palamós, propietària de l'estelada, també va presentar denúncia al cos.

Entre les pintades hi ha escrits com «Lluís Puig sabem on vius», Lluís Puig (...) estàs mort», «Rosa Huete estás muerta», «Nazis», «Senyeres sí, estelades no» o «Indepes us coneixem, vigileu!».

L'alcalde de Palamós va condemnar els fets ahir i va explicar que «fer-ho de nit i malmetent l'espai públic no és la manera més adequada de presentar les opinions».