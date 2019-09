Un conductor begut provoca el pànic a Sant Feliu de Guíxols

Un jove va protagonitzar ahir al vespre a Sant Feliu de Guíxols una persecució policial per diversos carrers cèntrics del municipi.

Segons consta a l'atestat de la Policia Local, la persecució va iniciar-se després que el jove, que havia tingut un accident amb un altre vehicle al carrer del Rufo, fugís del lloc dels fets a gran velocitat.

Un policia local fora de servei va ser l'encarregat de donar l'avís, que va mobilitzar una patrulla del cos per tal de localitzar el fugitiu.

Els agents van localitzar el vehicle, un turisme Seat Ibiza, mentre circulava a gran velocitat per la carretera de Palamós, i li van fer l'alto policial. El jove no va aturar-se i va seguir circulant per diversos carrers cèntrics del municipi sense reduir la velocitat.

Segons consta a les diligències, tot i que no hi han haver ferits, el fugitiu va provocar moments de pànic a l'altura de la rambla del Portalet, on va pujar sobre la vorera i els vianants van haver de refugiar-se als portals per evitar ser envestits.

La persecució va acabar-se quan el jove va accidentar-se amb el turisme i va continuar la fugida a peu. Els agents van detenir-lo per resistència i desobediència a agents de l'autoritat i per conducció temerària. Posteriorment van traslladar-lo a les dependències policials, on li van realitzar una prova d'alcoholèmia que va tenir un resultat positiu de 0,91mg/l.

El detingut ha passat per disposició judicial aquest matí i s'ha acollit al seu dret a no declarar. El jutge ha decretat deixar-lo en llibertat, i probablement la setmana vinent se li farà la citació per la celebració del judici.