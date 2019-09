Jutgen uns lladres que van trencar la cama a un policia quan fugien d'un robatori a Sant Feliu de Guíxols

L'Audiència de Girona ha jutjat aquest dimarts dos suposats integrants d'una banda de lladres que es dedicava a robar caixes fortes d'empreses i que van trencar la cama a un policia local quan fugien d'un assalt a Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà) . Els processats s'enfronten inicialment a penes de 8 i 7 anys de presó per robatori amb força i pertinença a grup criminal. La fiscalia els hi aplica agreujant de reincidència i multireincidència perquè tots dos acumulen condemnes per altres robatoris. L'objectiu dels presumptes lladres va ser una empresa de la població, on van entrar a robar dues nits consecutives a finals de gener del 2016. Segons la fiscalia, la policia els va enxampar la matinada del 22 al 23 després de rebre un avís i els dos acusats i un tercer que està evadit de la justícia van arrancar a córrer passant per sobre de l'agent que els hi barrava el pas. El policia va necessitar tractament quirúrgic i va estar 188 dies de baixa.