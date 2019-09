Mor ofegat un banyista de 79 anys a la platja dels Griells de l'Estartit

Un home de 79 anys va morir ahir al matí a la platja dels Griells de l'Estartit. Segons el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) l'home podria ser de nacionalitat francesa. L'avís es va enviar a les 10.48 del matí quan uns testimonis van trucar al 112 per alertar que hi havia un home inconscient a l'aigua i ràpidament s'hi van desplaçar dues ambulàncies i un helicòpter del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Una vegada allà, van trobar l'home a la sorra, mentre algunes persones intentaven reanimar-lo. Els professionals del SEM van agafar el relleu, però no van poder fer-hi res. La platja no comptava amb servei de vigilància ni bandera hissada, ja que diumenge va acabar la temporada i fins a finals de setembre tan sols hi haurà socorristes els caps de setmana.



Més ofegaments

Un altre home de 66 anys va haver de ser rescatat i traslladat en helicòpter a l'hospital Trueta després de gairebé ofegar-se a la platja de l'Estartit, a una zona propera al nucli urbà. L'home, que també podria tenir nacionalitat francesa, va ser atès pel SEM en estat greu. El servei d'emergències va rebre l'avís a les 5 de la tarda i en el lloc dels fets s'hi va traslladar una unitat terrestre i un helicòpter. Els fets van tenir lloc al costat del centre de la Creu Roja de l'Estartit.