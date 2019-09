Jutgen una banda per robar a Sant Feliu i per trencar la cama a un policia

L'Audiència de Girona va jutjar ahir dos suposats integrants d'una banda de lladres que es dedicava a robar caixes fortes d'empreses i que van trencar la cama a un policia local quan fugien d'un assalt a Sant Feliu de Guíxols. Els processats s'enfronten inicialment a penes de 8 i 7 anys de presó per robatori amb força i pertinença a grup criminal. La Fiscalia els aplica agreujant de reincidència i multireincidència perquè tots dos acumulen condemnes per altres robatoris.

L'objectiu dels presumptes lladres va ser una empresa de la població, on van entrar a robar dues nits consecutives a finals de gener del 2016. Segons la Fiscalia, la policia els va enxampar la matinada del 22 al 23 després de rebre un avís, i els dos acusats i un tercer que està evadit de la justícia van arrancar a córrer passant per sobre de l'agent que els barrava el pas. El policia va necessitar tractament quirúrgic i va estar 188 dies de baixa.

L'escrit de conclusions provisionals de la Fiscalia subratlla que els dos acusats, que acumulen diferents condemnes per altres robatoris, i un tercer sospitós que està en situació de rebel·lia «van decidir conformar un entramat criminal dedicat a cometre delictes patrimonials a empreses que disposessin de caixa forta». Segons l'acusació pública, la banda buscava objectius, planejaven els robatoris i els perpetraven utilitzant «tècniques sofisticades» com l'oxitall: «Mitjançant un bufador i bombones d'oxigen i acetilè, obrien les caixes fortes». Una tècnica «perillosa» i que, segons un dels investigadors dels Mossos d'Esquadra, denota una «especialització» del suposat grup criminal.

L'objectiu de la presumpta banda a finals de gener del 2016 va ser una empresa de Sant Feliu de Guíxols on van entrar dues nits consecutives. La primera, del 20 al 21 de gener, els assaltants van forçar una porta d'accés i, un cop dins, van robar unes claus per accedir a la zona de la caixa forta.

La matinada següent, segons la Fiscalia, van tornar a l'empresa i van intentar obrir la caixa forta, però no es van poder endur res perquè un treballador que hi havia a prop va sentir cops i va avisar la policia.

Al lloc, segons van detallar al judici, hi va arribar primer una patrulla de la Policia Local i, a continuació, reforços dels Mossos d'Esquadra. Mentre muntaven el dispositiu per atrapar els lladres in fraganti, van veure sortir «tres persones» corrents d'una porta lateral. «Venien cap a mi perseguits pels Mossos, vaig donar l'alto i en vaig atrapar un però llavors va ser quan un altre em va colpejar i vaig caure a terra», va explicar un dels policies locals, que va ser capaç d'identificar fotogràficament un dels sospitosos.



Fractura del genoll dret

Com a resultat de «l'envestida», el policia va patir una fractura a l'alçada del genoll dret, va necessitar tractament quirúrgic, va estar 25 dies ingressat i 188 dies de baixa impeditiva. A més, com a seqüeles té artrosi post-traumàtica, porta material d'osteosíntesi a la tíbia dreta i li ha quedat una cicatriu.

La Fiscalia demana inicialment per als acusats 8 i 7 anys de presó per robatori amb força i pertinença a grup criminal amb agreujant de reincidència i multireincidència. En concepte de responsabilitat civil, vol que paguin 5.232,87 euros pels desperfectes causats a l'empresa i 26.500,74 euros al policia per les lesions que va patir i les seqüeles que arrossega.