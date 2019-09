La cistelleria centenària Ayats de Palamós abaixa la persiana aquest 30 de setembre, després de 120 anys de negoci. El motiu del tancament és la jubilació de Dolors Martos, la propietària, a més, coincideix en el segon establiment històric que tanca en el municipi en menys de dos mesos. El primer negoci a tancar va ser la llibreria La Gavina, el passat 31 d'agost.

L'establiment va obrir les seves portes el 1889 i en la seva millor època havia arribat a tenir tres locals al municipi. Sempre dedicats al negoci de la cistelleria artesana, s'han anat adaptant amb el pas del temps a les noves necessitats i demandes dels clients.

«Deixem la botiga perquè no hi ha relleu generacional i això és normal», explica la propietària Martos. «És una decisió molt meditada, ho fem amb molta il·lusió i amb agraïment a tots els nostres clients».



Menys cistelleries

Segons la propietària, el negoci va començar fent productes d'espart com fregadors i cabassos grossos, així com els cistells, i amb el pas del temps va anar canviant alguns dels seus productes incorporant productes com la palla de palmera o el bambú i productes de decoració de la llar.

Actualment, el local comprava productes naturals fets al país i produïts a mà, a més, produïts artesanalment cortines de xarxa i les palmes i palmons de Rams.

«En els pobles ens estem quedant sense cistelleries», assegura Martos, «no hi ha relleus i, a més, les noves generacions compren més per internet i per les grans superfícies».