Un regidor de la CUP de Torroella amenaça policies a través de Twitter

L'associació de la Policia Nacional Una Policía para el Siglo XXI ha denunciat a l'Audiència Nacional un regidor de la CUP de Torroella de Montgrí per unes piulades «que amenacen» la policia arran d'uns tuits sobre agents que treballaven en les inundacions pel desbordament del riu Segura.

A la piulada, que ha estat esborrada, el regidor Carles Ventura afirmava que eren «els imbècils de sempre repetint 'segle XXI' cada dos per tres per semblar nous o més moderns. Apa, a mirar a sota del cotxe...». El col·lectiu considera que la piulada fa una «clara» al·lusió «al que milers de companys van haver de fer durant tants anys al País Basc i que recorda les proclames llançades en les manifestacions pels simpatitzants d'ETA com 'aquesta nit, mira sota el cotxe'».

L'associació creu que l'edil té «total capacitat per col·lectivitzar un discurs d'odi i legitimar el terrorisme entre els seus adeptes». Ventura va fer una nova piulada dimecres demanant disculpes per l'escrit. El grup de Ciutadans al municipi ha demanat la seva dimissió.

La piulada la va fer el 14 de setembre i responia a una primera piulada de l'agrupació policial i del sindicat majoritari de la Policia Nacional, Justapol. Concretament, l'associació Una Policía para el Siglo XXI va utilitzar una piulada del sindicat Justapol en què es veien agents ajudant els afectats per la gota freda. L'associació que ara ha denunciat el regidor va reproduir-ho al seu perfil de Twitter afegint el comentari: «Una altra catàstrofe i altra vegada els de sempre donant un cop de mà: el 15M, les joventuts comunistes, els okupes, etc. cridant: 'Els carrers seran sempre nostres', bé... menys si plou... mai falten a la cita per engrandir el nostre país».

Aleshores, el regidor de Torroella hauria respost en una piulada –que ja ha estat esborrada– amb la frase: «Vaja, que sou els imbècils de sempre però repetint 'segle XXI' cada dos per tres per semblar nous o més moderns. Apa, a mirar sota el cotxe...».En aquest sentit, el regidor va fer una nova piulada dimecres que lamentava l'escrit. «El passat 14 de setembre vaig fer un tuit que mencionava la @PoliciaSXXI que va poder ofendre i ferir sensibilitats i va estar complement fora de lloc. No va ser la meva intenció i demano disculpes».



Petició de Ciutadans

D'altra banda, l'associació va respondre al regidor el mateix dissabte: «Hola Carles, posar alguna cosa sota el cotxe seria l'única oportunitat en la teva existència de covard abans que et tinguéssim cara a cara».

«Em vaig passar de frenada i em vaig disculpar, però no hi ha cap proclama a la violència ni al terrorisme com diuen, per contra, durant el cap de setmana he rebut centenars d'amenaces reals al meu Twitter que demanen trobar-se amb mi després que alguns mitjans com Okdiario publiquessin informació personal», explica el regidor al Diari de Girona.

Paral·lelament, el grup de Ciutadans del municipi va demanar ahir la seva dimissió per uns fets que considera «intolerables». A més, va denunciar una altra piulada que el regidor va fer que deia: «Encara no s'ha posat cap bomba a la seu d'Adif». Ventura ha lamentat la piulada i ha dit que va ser referent a un retard a l'estació de trens.