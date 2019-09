Sant Feliu vol traslladar els paradistes perquè no deixen net el passeig

L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha enviat aquesta setmana una circular als paradistes del Mercat de diumenge del passeig del Mar que no venen productes d'alimentació en què els adverteix que si no deixen la zona «en el mateix estat com se l'han trobat» seran traslladats temporalment a l'espai del Guíxols Arena.

Per la seva banda, l'associació de venedors ambulants no sedentaris Gavans -que defensa els interessos del sector a les comarques gironines- explica que de moment no valora la mesura i que espera els resultats d'una reunió que hi haurà el pròxim 1 d'octubre entre l'Ajuntament i els paradistes per tractar el tema de la neteja de l'espai del mercat de passeig i la campanya per la reducció de bosses de plàstic -que començarà el consistori.

«Ens sembla bé que es faci aquesta reunió amb els marxants perquè el mercat és un servei de l'Ajuntament», explica el president de l'Associació Gavans, David Fagella, «estem a l'espera d'aquesta reunió de conscienciació i després valorarem». L'entitat es va reunir el dimarts passat amb el consistori per tractar la qüestió.

Segons l'Ajuntament es tracta d'una mesura de conscienciació per part dels que utilitzen l'espai. «És una mesura de pressió perquè el passeig quedi net, demanem que el deixin tal com el troben», assegura l'alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Carles Motas.

En la circular enviada s'avisa que «si en les pròximes setmanes es comprova» que no es deixa l'espai com estava «abans de començar l'activitat», l'Ajuntament iniciarà els tràmits per «traslladar la part del mercat setmanal que no ven productes d'alimentació que ara mateix ocupa la zona del passeig del Mar al Guíxols Arena».

De fet, en la mateixa notificació, també s'informa que durant quatre setmanes seguides l'Ajuntament va posar 13 informadors de carrer per assessorar els marxants en la recollida del mercat i gestió de residus. A més, va col·locar més contenidors per millorar-ne les tasques.



Alternatives al plàstic

En aquest sentit, si en les pròximes setmanes i després de la reunió de l'1 d'octubre no es detecta un canvi de comportament es traslladaran tots els paradistes de productes no alimentaris a la zona del Guíxols Arena de manera temporal.

Respecte a l'estratègia de la reducció de plàstics, l'Ajuntament ha proposat implementar la mesura a partir del 2020 abans que sigui obligatori el 2021, explica l'alcalde Motas. Així, assegura, el consistori repartirà bosses de paper i de cartó entre els marxants.