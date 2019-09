Una fuita de gas en un habitatge de Sant Feliu obliga a desallotjar 260 persones d'una escola

Una fuita de gas en un habitatge de Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà) ha obligat a desallotjar per prevenció unes 260 persones d'una escola propera. Els Bombers han rebut l'avís cap a dos quarts d'onze del matí perquè se sentia una forta olor de gas. S'han fet mesuraments al centre educatiu i en un solar proper que han donat negatiu i, finalment, han localitzat la fuga en un immoble del número 76 del carrer Sant Domènech. En aquell moment, no hi havia ningú a l'interior i els Bombers hi han aconseguit entrar i tallar l'escomesa. Després d'uns trenta minuts, cap a les dotze, els alumnes i professors del centre han pogut tornar a les aules. Els Bombers, que hi han destinat tres dotacions, continuen ventilant les instal·lacions de l'habitatge, de planta baixa i dos pisos. Fins al lloc del fets també s'hi han desplaçat efectius de la Policia Local i tècnics del gas.