Una fuita de gas durant un robatori obliga a desallotjar 260 persones a Sant Feliu

Una fuita de gas en un habitatge de Sant Feliu de Guíxols provocada per un intent de robatori de coure va obligar ahir a desallotjar per prevenció unes 260 persones entre mestres i alumnes d'una escola d'educació primària.

Fonts del Cor de Maria, el centre afectat, expliquen que, cap a dos quarts d'onze del matí, coincidint amb l'hora d'esbarjo, van començar a sentir una forta olor de gas i van trucar als Bombers de la Generalitat i a la Policia Local davant la possibilitat que la fuita provingués de l'escola. El cos d'emergències, però, va fer mesuraments al centre educatiu i en un solar proper i van donar negatiu.

Finalment van localitzar la fuga en un immoble del número 76 del carrer Sant Domènech, que comunica amb el pati de l'escola. En aquell moment, no hi havia ningú a l'interior i els Bombers, juntament amb els tècnics de la companyia, van aconseguir entrar per la teulada.

Un cop dins, van comprovar que el comptador no funcionava amb normalitat i que un tub malmenat deixava anar el gas, que s'anava acumulant formant una bossa, per la qual cosa van tallar l'escomesa.

L'alcalde del municipi, Carles Motas, es va personar al centre juntament amb el regidor de Seguretat Ciutadana, Ernest Nátera. Segons va explicar el batlle, els propietaris de l'habitatge són naturals de Barcelona i venen habitualment els caps de setmana.

Els Mossos d'Esquadra confirmen a Diari de Girona que l'origen de la fuita és un intent de robatori de cables de coure i que van tallar per error la canonada del gas. Diverses patrulles del cos van accedir a l'habitatge ahir al matí per descartar que l'origen de la fuita fos accidental, i van veure que el tub del gas estava tallat. No es van practicar detencions.

El pla d'evacuació, que va durar prop d'una hora, va incloure el tall del carrer de la Creu per part de la Policia Local, i durant l'estona que els Bombers van treballar en la fuita no es va deixar entrar els veïns als seus domicilis. L'incident també va posar en alerta una llar d'infants propera que pertany a la mateixa escola i que té accés pel mateix carrer.



Restablir les classes

Cap a les dotze, els alumnes i professors del centre van poder tornar a les aules i van poder restablir les classes amb normalitat. Els Bombers, que hi van destinar tres dotacions, van ventilar les instal·lacions de l'habitatge, de planta baixa i dos pisos. Fins al lloc del fets també s'hi van desplaçar efectius de la Policia Local i tècnics del gas.