L'Ajuntament de Platja d'Aro reclama a l'ACA l'ampliació de dos ponts del Ridaura

L'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro reclamarà a l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) l'ampliació dels dos ponts que creuen el Ridaura per prevenir noves inundacions al municipi en cas de fortes pluges. L'alcalde, Maurici Jiménez, recorda que és una obra molt reclamada des de fa anys que comportaria també l'eliminació dels pilars centrals per evitar que tornin a fer d'"embut" en cas de noves crescudes del riu. És una de les conclusions que s'han extret durant la reunió d'emergència que s'ha celebrat avui per valorar l'episodi de fortes pluges de dissabte passat. En relació a la víctima mortal per ofegament en uns baixos, l'alcalde ha assegurat que ni Serveis Socials ni el consistori tenien coneixement de la seva situació precària perquè feia només quatre dies que vivia al soterrani i no havia acudit a cap servei municipal per demanar ajuda.

Un dels ponts que creua el Ridaura i que l'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro reclama que s'ampliïn és el que està a l'altura de l'avinguda Tramuntana i un segon que hi ha en direcció a S'agaró. Segons l'alcalde, Maurici Jiménez, és una obra reivindicada des de les inundacions que hi va haver el 2005. En la reunió d'aquest dimecres s'ha decidit que els tècnics municipals recuperin els projectes alhora que es demanarà una reunió amb l'ACA per abordar aquest tema. Des de l'Ajuntament no descarten cofinançar l'obra perquè entenen que és "necessària" per a la seguretat ciutadana.

Del que es tracta, segons ha detallat l'alcalde, és d'ampliar els dos ponts per ajustar-los a la llera i eliminar el pilar central que hi ha actualment per evitar que faci un "embut" en cas que creixi el cabal del riu.

Millores en embornals i canalitzacions

Pel que fa a la valoració de l'actuació d'emergència per les fortes pluges de dissabte passat, l'alcalde creu que la resposta de tots els cossos i equips va ser "excel·lent" i la prova és que en poc més d'una hora i mitja s'havia pogut bombejar correctament l'aigua dels carrers i només hi quedava la brutícia. Tot i això, s'ha acordat revisar els protocols d'emergència per incorporar-hi millores, com ara senyalitzar millor els embornals o reduir de forma preventiva la circulació en zones inundables quan hi hagi previsió de fortes pluges.

Al marge d'això, també hi ha previst en els pròxims dies substituir els embornals de l'avinguda de la platja de S'Agaró perquè drenin millor l'aigua. En paral·lel, s'executarà una obra prevista en el pla de millores dels pròxims tres anys que consistirà en obrir el doctor Fleming per ampliar el diàmetre de les canalitzacions que han quedat obsoletes perquè són dels anys 60 i 70. El pressupost global de les actuacions previstes en aquest pla, on s'inclouen millores a diferents punts de la localitat, és de prop de 4 milions d'euros.

Finalment i en relació a la víctima mortal per ofegament en un soterrani dissabte passat, l'alcalde ha assegurat que ni Serveis Socials ni el consistori tenien coneixement de la seva situació precària perquè feia només quatre dies que vivia en aquell espai i no havia acudit encara a cap servei municipal per demanar ajuda. El jove, de 32 anys i d'origen hondureny, va morir ofegat quan una tromba d'aigua va inundar els baixos on el deixaven dormir.

L'associació Hondurenys Solidaris a Barcelona ha fet una crida a través de xarxes socials demanant ajuda per poder pagar l'enterrament de la víctima de l'aiguat a Platja d'Aro (Baix Empordà). El jove havia arribat a Catalunya "per tirar endavant la seva família". Enviava diners als seus pares, que viuen en un poble remot, i també tenia una filla de 5 anys. L'associació, que ja ha parlat amb els familiars de la víctima, l'Ajuntament de Platja d'Aro i el consolat d'Hondures, ha posat a disposició un compte bancari per rebre aportacions que permetin cobrir els costos del sepeli (perquè el consolat assumeix les de la repatriació).