Els municipis de la comarca pagaran mig milió per una residència a Platja d'Aro

El Consell d'Alcaldes del Baix Empordà va acordar dilluns, per unanimitat, aportar mig milió d'euros a la construcció de la nova residència comarcal a Platja d'Aro per a persones amb discapacitat. Tal com es va acordar, les aportacions de cada municipi seran proporcionals a la seva població i pressupost. Així, es preveu que el projecte comenci a construir-se a finals d'octubre amb un cost superior als quatre milions d'euros, dels quals 500.000 seran l'aportació dels consistoris. La residència està impulsada per la fundació privada sense ànim lucre Fundació Vimar.

El president del Consell, Joan Loureiro, va apuntar durant la reunió que les institucions públiques de la comarca sempre han donat prioritat a l'atenció a les persones amb dificultats posant per exemple el Centre Especial de Treball Tramuntana.

A més, va agrair a la Generalitat i a la Diputació la seva implicació en el projecte i a l'Ajuntament de Castell Platja d'Aro la cessió dels terrenys per a l'equipament. Per la seva banda, el delegat del Govern a Girona, Pere Vila, va garantir el compromís de la Generalitat amb el projecte i va agrair la predisposició i consciència dels municipis baix-empordanesos en matèria social. El cost supera els 4,17 milions d'euros, dels quals més del 50% els aportarà l'Obra Social La Caixa i el restant són aportacions de la Diputació de Girona, Generalitat i 500.000 euros els ajuntaments. En aquest sentit, els ajuntaments de la comarca aportaran de manera proporcional a la seva població. L'únic consistori que no hi participarà serà el de Castell-Platja d'Aro perquè ja hi participa cedint els terrenys i amb una bonificació de l'import de construccions i obres.

«És una proposta de finançament dels 500.000 euros que falten, aquests s'han de dividir entre 35 municipis, traient Platja d'Aro, que hi col·labora per altres vies, i dividir l'import pel nombre d'habitants», explica l'alcalde de Platja d'Aro, Maurici Jiménez, «cosa que correspon aproximadament a quatre euros per habitant».

El vicepresident de la fundació Vimar, Jordi Sistach, va explicar ahir que la residència estarà ubicada al costat del Parc dels Estanys de Platja d'Aro i que l'edifici està pensat per «crear un ambient de casa particular i no d'edifici institucional». Així, es tracta d'un edifici de dues plantes, on la primera serà un centre de dia i a la segona hi haurà 30 habitacions. «Ja estem arribant al final i és una demostració que quan hi ha sinergies es poden fer reals coses que al principi semblen impossibles», va apuntar el vicepresident Sistach.



Llars d'infants i Palamós

D'altra banda, el Consell d'Alcaldes va donar suport a l'alcalde de Palamós, Lluís Puig, davant les amenaces rebudes les darreres setmanes contra la seva persona. També es va acordar, a petició de diversos alcaldes, reclamar a la Generalitat i a la Diputació que no demorin la convocatòria d'ajuts per a les llars infantils municipals, convocatòria que malgrat estar iniciat el curs escolar encara no ha sortit publicada.

Finalment, el director dels SSTT de Presidència de la Generalitat a Girona, Raül Morales, va presentar als alcaldes i alcaldesses el contingut detallat del nou Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya, al qual els ajuntaments poden presentar projectes subvencionables fins al dia 15 de novembre.