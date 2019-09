Platja d'Aro reclama a l'ACA ampliar dos ponts del Ridaura per evitar inundacions

L'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro reclamarà a l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) l'ampliació dels dos ponts que creuen el Ridaura per prevenir noves inundacions al municipi en cas de fortes pluges. L'alcalde, Maurici Jiménez, recorda que és una obra molt reclamada des de fa anys que comportaria també l'eliminació dels pilars centrals per evitar que tornin a fer d'«embut» en cas de noves crescudes del riu.

És una de les conclusions que s'han extret durant la reunió d'emergència que es va celebrar ahir per valorar l'episodi de fortes pluges de dissabte passat. En relació amb la víctima mortal per ofegament en uns baixos, l'alcalde va assegurar que ni Serveis Socials ni el consistori tenien coneixement de la seva situació precària perquè feia només quatre dies que vivia al soterrani i no havia acudit a cap servei municipal per demanar ajuda. Un dels ponts que creua el Ridaura i que l'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro reclama que s'ampliïn és el que està a l'alçada de l'avinguda Tramuntana i un segon que hi ha en direcció a s'Agaró. Segons l'alcalde, Maurici Jiménez, és una obra reivindicada des de les inundacions que hi va haver el 2005. En la reunió d'aquest dimecres s'ha decidit que els tècnics municipals recuperin els projectes alhora que es demanarà una reunió amb l'ACA per abordar aquest tema. Des de l'Ajuntament no descarten cofinançar l'obra perquè entenen que és «necessària» per a la seguretat ciutadana. Es tracta, segons l'alcalde, d'ampliar els dos ponts per ajustar-los a la llera i eliminar el pilar central que hi ha actualment per evitar que faci un «embut» en cas que creixi el cabal del riu.



Més actuacions

En els pròxims dies el consistori preveu substituir els embornals de l'avinguda de la platja de s'Agaró perquè drenin millor l'aigua. En paral·lel, s'executarà una obra prevista en el pla de millores dels pròxims tres anys que consistirà en obrir el Doctor Fleming per ampliar el diàmetre de les canalitzacions que han quedat obsoletes perquè són dels anys 60 i 70. El pressupost global de les actuacions previstes en aquest pla, on s'inclouen millores a diferents punts de la localitat, és de prop de 4 milions d'euros.