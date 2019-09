Enxampen in fraganti i detenen tres persones per saquejar dos cotxes a Palamós

Els Mossos d'Esquadra van detenir dimarts un jove de 19 anys, una dona de 20 anys i una menor per saquejar dos cotxes a Palamós (Baix Empordà). Els fets van passar durant el migdia quan una patrulla que feia tasques de prevenció a la platja de Castell va veure autocaravana que estacionava al costat d'un cotxe. Poc després, va observar que en baixaven dues dones per mirar l'interior d'un turisme i, acte seguit, un home que, mentre les dones vigilaven, va forçar la porta del vehicle amb un tornavís i es va endur els objectes que hi havia. Els lladres van ser servir el mateix modus operandi en un segon cotxe. Quan pretenien marxar, els agents el van aturar i van escorcollar l'autocaravana. A l'interior, hi van trobar diversos tornavisos, rellotges, telèfons mòbils, maletins d'eines, vídeo consoles, un fusell de pesca submarina, tenalles i diverses armes blanques, entre altres objectes.

Objectes i eines recuperats a l'autocaravana amb la que es desplaçaven els lladres



La policia també va descobrir que l'autocaravana amb la qual es desplaçaven constava com a robada a Galicia el mes de juliol i estaria valorada en més de 100.000 euros. A més, la documentació estaria presumptament falsificada a França i la matricula, amb plaques alemanys, hauria estat robada a l'Ametlla de Mar (Baix Ebre).

Els dos detinguts majors d'edat, que no tenen antecedents, han quedat en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició judicial. Pel que fa a la menor, serà citada properament per declarar davant de la Fiscalia de Menors de Girona.

Els mossos mantenen oberta la investigació i no descarten més imputacions.