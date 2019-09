Un grup de veïns s'organitza per evitar el tancament de la llibreria de Palafrugell

Un grup de veïns de Palafrugell s'ha organitzat per evitar el tancament de l'última llibreria del municipi. Els propietaris de la llibreria Mediterrània Espai Fòrum han anunciat, recentment, que a finals de setembre tancaran el seu negoci per motius de jubilació. En aquest sentit, un seguit de persones vinculades a les activitats culturals del municipi i preocupades pel tancament ha posat en marxa un cicle de reunions amb l'objectiu de recuperar l'activitat.

«D'ençà que vam saber que es jubilaven en Joan i l'Adela -els propietaris- ens vam començar a posar en contacte amb gent diferent i vam arribar a mobilitzar fins a 40 persones», assegura una de les impulsores del grup, la Carme Fenoll. «El que ens ha estat més difícil ha estat concretar les condicions que es demanen per tirar endavant el projecte», apunta Fenoll.

En la mateixa direcció s'expressa un altre veí i impulsor de la iniciativa, en Martí Sabrià, que explica que el grup s'ha creat perquè els «sap molt greu que el municipi es quedi sense llibreries quan n'hi havia hagut dues: la Mediterrània i la Polèmica». A més, assegura Sabrià, ells esperen trobar algú que segueixi sense canviar el negoci, ja que els propietaris han trobat persones interessades, però no persones que vulguin vendre llibres. «Sabem que és un negoci on la gent no s'hi posa per fer-se rica però no ens agradaria perdre-la i farem tot el possible perquè no passi», detalla la impulsora del grup Fenoll.

De fet, Sabrià va més enllà i es mostra optimista amb la reobertura. «Tenim expectatives que per Nadal o com a màxim Reis ja hàgim trobat algú per portar-la». Pel que fa als propietaris es mostren agraïts amb les mostres de suport i comparteixen els motius que han impulsat la iniciativa.

«Ens sembla perfecte totes les reunions que hi ha hagut amb llibreters, editors i persones vinculades al món de la cultura al Baix Empordà», assegura el propietari de la llibreria, Joan Aliu, que explica que per ells el més important és que es pugui continuar amb una llibreria.



Menys llibreries a la comarca

«No hi ha un projecte definit, nosaltres hem passat les condicions a les persones del grup», explica Aliu, que reconeix que la negociació està començada i que el grup actua com a intermediari per la reobertura. A més, en cas que es trobi algú, Aliu desitja molta sort per continuar el negoci amb la personalitat pròpia dels qui ho portin.

El grup, de fet, tampoc descarta seguir funcionant un cop després haguessin aconseguit reobrir l'establiment, amb una funció de suport. L'anunci de tancament de la llibreria Mediterrània de Palafrugell ha coincidit amb el tancament d'una altra llibreria a la comarca, la Gavina de Palamós.