Palafrugell anul·la més de 1.500 multes de la càmera de control de Llafranc

L'Ajuntament de Palafrugell ha anul·lat més de 1.500 multes interposades a partir del control fotogràfic de la càmera situada a l'entrada del passeig de Cipsela de Llafranc. Es tracta de les sancions a conductors que van circular per aquest punt fora de la temporada d'estiu durant el període que va de del 15 d'octubre de 2018 al 24 de setembre d'aquest any.

El motiu de l'anul·lació és que s'ha detectat una contradicció en el text de l'ordenança municipal que ho regula. Així, l'Ajuntament informa que els afectats que hagin pagat la sanció podran reclamar el retorn de l'import presentant una sol·licitud de devolució. Les multes interposades durant l'estiu i per Setmana Santa, però, seguiran la tramitació.

En aquest sentit, les multes que es poden reclamar són les que han estat interposades entre: el 15 d'octubre de 2018 i el 18 d'abril del 2019; el 22 d'abril i el 31 de maig de 2019; i el 16 de setembre i el 24 de setembre de 2019. D'altra banda, des del 25 de setembre ja no se sancionen els vehicles que passen sense autorització per aquest punt, a l'espera de la nova redacció de l'ordenança. En total, es tracta de més de 1.500 sancions.

Per contra, les que es van posar en període de temporada alta seguiran la tramitació per al seu cobrament, es tracta de les interposades entre: l'1 de juny i 15 de setembre de 2019; i l'19 d'abril i el 22 d'abril de 2019 -període de Setmana Santa. Per poder recuperar els diners, l'Ajuntament informarà els afectats dels passos a seguir perquè els retornin l'import de la multa. Així, apunten que, per fer efectiu el pagament, els conductors hauran de presentar un escrit reclamant la devolució.

D'altra banda, en els últims mesos, Palafrugell ha anat ampliant el nombre de zones d'accés restingrit amb sistemes de control de pas. Les zones afectades són la zona centre de Calella de Palafrugell -accedint pel carrer de Chopitea-, la zona del carrer de la Caritat, la zona centre de Palafrugell -accedint pel carrer dels Valls-, el carrer de la Concòrdia, i el passeig de Cipsela de Llafranc.

La mesura pretén reduir el trànsit de vehicles en les zones indicades i afavorir la circulació de persones per les zones de vianants. El control d'accés a les zones es fa mitjançant una càmera de control fotogràfic i qualsevol vehicle que accedeixi a la zona sense la corresponent autorització és sancionat de manera automàtica.