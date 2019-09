La Bisbal treu l'àliga de l'església després de més de 50 anys pel 400 aniversari

ACN La Bisbal d'Empordà .- L'àguila de la Bisbal d'Empordà va a tornar a sortir de l'església de la localitat aquest dissabte després de més de 50 anys. Ho va fer per commemorar el 400 aniversari d'aquesta figura que data del 1619, any en què es va començar a construir. A la festa, que ha durat tot aquest cap de setmana, s'han fet multitud d'activitats. La principal va ser un ball de les diferents colles convidades a la Plaça Major del poble i que va presidir l'antiga àguila que d'aquesta manera sortia de l'església davant de centenars de persones. A l'acte hi van participar colles de Girona, Cardona, Vilafranca del Penedès, Barcelona, Cardona i Torroella de Montgrí. A la nt es va fer un concert a càrrec de B de Boix i una petita cercavila nocturna.