Es doblen els robatoris a l'interior de vehicles a Platja d'Aro durant l'estiu

Els robatoris a l'interior de vehicles s'han doblat a Platja d'Aro durant els mesos d'estiu, per contra, les sostraccions a habitatges i comerços han baixat un 40%. Aquestes són dades que s'han donat a conèixer aquest dilluns durant la festa de la Policia Local del municipi.

El cap del cos, l'inspector David Puertas, apunta que l'augment de saquejos de vehicles, moltes vegades per obtenir un botí de baix valor, els preocupa. En aquest cas, se n'han registrat 48 davant els 22 de l'estiu del 2018. Qui els comet són delinqüents locals i, de fet, l'inspector avança que ja en tenen algun d'identificat.

Pel que fa als robatoris a cases i botigues subratlla que les càmeres de videovigilància i l'increment del patrullatge han permès abaixar una xifra negra que «genera alarma» entre la ciutadania i han passat dels 73 de l'estiu passat als 44 d'aquest 2019.

Aprofitant la celebració de la festa del cos, la Policia Local de Platja d'Aro ha passat balanç d'aquest estiu. Entre el 23 de juny i l'11 de setembre –l'època forta del turisme- la xifra global de delictes ha experimentat un lleuger repunt del 2,13% i ha trencat la tendència a la baixa que s'havia registrat durant els darrers cinc anys.

En concret, aquest estiu s'han registrat 670 delictes a Platja d'Aro, davant els 656 de l'any passat. Entre els motius que expliquen aquest increment hi ha, sobretot, els robatoris a l'interior de vehicles. D'un any a l'altre, s'han doblat: han passat de 22 a 48. El cap de la Policia Local de Platja d'Aro admet que aquesta pujada «els preocupa» perquè és un tipus de robatori «que ens remunta a anys enrere, quan et trencaven el vidre del cotxe per acabar-te robant un euro».



Multiplicar els controls

L'inspector explica, però, que «per sort» la policia ja té «més o menys localitzats» els autors d'aquest tipus de delictes. Es tracta de delinqüents comuns, que viuen a la zona, i a qui els agents han començat a posar l'ull al damunt. Entre d'altres, assegura, gràcies a les imatges de les càmeres de videovigilància, que els permeten saber amb quin cotxe es mouen.

El cap de la policia explica que, per posar fre a aquests robatoris, «que majoritàriament cometen delinqüents vinguts de fora», s'han multiplicat per dos els controls rutinaris. Sobretot, se n'han fet en aquelles zones i accessos a urbanitzacions «que històricament s'han vist més castigades per aquests delictes».



Increment d'efectius

L'estadística delinqüencial d'aquest estiu a Platja d'Aro també recull que s'han reduït gairebé un 7% els furts -en passar dels 129 als 120. A més, gràcies als patrullatges de paisà, la Policia Local hauria incrementat la seva efectivitat a l'hora de detenir delinqüents -ja que dels 22 arrestos de l'estiu passat ara s'ha passat a 39.

Entre el 23 de juny i l'11 de setembre, la Policia Local de Platja d'Aro s'ha reforçat amb quatre agents interins que han incrementat la plantilla fins als 52 efectius. En global, al llarg de l'estiu, el cos ha arribat a fer fins a 3.754 actuacions.



Més de tres-centes multes

Durant el discurs, l'inspector David Puertas va destacar que, en menys de tres mesos, els agents han denunciat més de cent conductors per conduir beguts o sota els efectes de les drogues -dels quals 22 superaven el límit penal.

Per últim, pel que fa al balanç, el cap de la Policia Local també va explicar que, durant l'estiu, s'han interposat 305 denúncies per consumir alcohol al carrer o a les platges en part, gràcies a la tasca feta per la patrulla específica que es dedica a controlar que es compleixi la prohibició. Cada una d'aquestes denúncies es tradueix en una multa que s'estén entre els 150 i els 300 euros.