El Baix Empordà reviu els 150 anys dels fets del Foc de la Bisbal

La Bisbal d'Empordà commemora aquesta setmana els 150 anys dels fets del Foc de la Bisbal durant la insurrecció federalista de 1869. L'esdeveniment històric serà recordat amb un seguit d'activitats entre el dijous 3 i el diumenge 6 d'octubre concentrades a la capital baix-empordanesa. Segons l' Enciclopèdia Catalana, el Foc de la Bisbal és un enfrontament que va tenir lloc a la ciutat el 6 d'octubre de 1869 entre les tropes del governador militar de Girona i una força republicana de 2.000 homes que s'havien fet forts a la ciutat. Per commemorar els fets, l'Ajuntament de la Bisbal ha preparat una bateria d'actes que arrencaran dijous amb la presentació d'aquests i la projecció d'un documental al Teatre Mundial del municipi. El documental és una peça filmogràfica sobre les activitats de celebració del Foc de la Bisbal del director Quim Paredes.

L'endemà, divendres 4 de setembre, l'historiador local Jordi Frigola farà una conferència titulada Què volien els republicans federals bisbalencs l'any 1869, amb una mostra de documents i notícies a les vuit del vespre a l'Arxiu Comarcal del Baix Empordà.

Així, el dissabte hi haurà una exposició amb el títol La ceràmica de la Bisbal en temps de revolta: burgesos i menestrals a partir de les 12 del migdia, al Terracotta Museu. A les cinc de la tarda tindrà lloc la Ruta del Foc de la Bisbal, que sortirà de l'Arxiu Comarcal del Baix Empordà amb una visita guiada i un recorregut pels llocs emblemàtics dels fets de 1869. Més tard, a les sis de la tarda, se sentira el toc de sometent des de cinc campanars de la Bisbal, Cruïlles i Corçà. A més, hi haurà actuacions de la Bisband i timbalers a la plaça Llibertat que culminaran amb una audició a càrrec de la Cobla de l'Escola de Música Municipal Conrad Saló.



Més municipis

El diumenge hi haurà una marxa al matí cap al cementiri bisbalenc per retre homenatge als republicans federals morts al Foc de la Bisbal. Seguidament, a la plaça de la Llibertat, hi haurà una audició de sardanes bèl·liques recuperades amb la Cobla Conrad Saló, la rebuda de participants a la Caminada Memorial Isabel Vilà i un dinar popular al passeig Marimon Asprer. Les activitats culminaran amb l'espectacle teatral Isabel Vila al Foc de la Bisbal, a càrrec de Carme Sansa i Toni Strubell a les set de la tarda, al Teatre Mundial.

El Foc de la Bisbal també serà commemorat a altres municipis de la comarca com Sant Feliu de Guíxols, d'on és fill el diputat Pere Caimó (1819-1878), un dels protagonistes principals d'aquells esdeveniments. Així, dijous hi haurà una exposició d'imatges del diputat a les Corts durant el sexenni democràtic i dels esdeveniments seguida d'una taula rodona sobre els fets i el present on participarà el membre del Secretariat Nacional de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) Jaume Soler, el regidor de Llagostera Enric Ramionet i l'escriptor Toni Strubell.

Per l'aniversari també s'ha restaurat el Mausoleu que es va fer el 1888 en memòria a les víctimes de l'enfrontament. El monòlit commemoratiu va ser encarregat a l'escultor Ramon Casal i es troba al cementiri vell de la Bisbal, on van ser enterrades les persones que van perdre la vida en els fets.