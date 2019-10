Comença la collita de l'arròs de Pals a l'espera d'una bona temporada

Els productors d'arròs de Pals han començat la temporada de la collita amb bones previsions a causa de les condicions climàtiques favorables. Les primeres varietats a ser recol·lectades han estat les primerenques d'arròs bomba i nembo.

Durant els pròxims dies s'espera que es mantingui el clima per permetre que el producte pugui madurar i obtenir, així, una «qualitat excel·lent». El president de l'Associació de Defensa Vegetal (ADV) de l'Arròs de Pals, Josep Pericay, explica que els indicatius que tenen són positius i esperançadors.

«Les perspectives de qualitat i producció són bones», explica el president de l'associació Pericay, i assegura que «esperem tenir una qualitat excel·lent per les previsions que tenim». De totes maneres, encara és aviat per fer previsions, ja que la temporada acaba de començar i l'arròs es troba en període de maduració.



Pendents del temps

L'entitat ADV de l'Arròs de Pals representa els interessos dels 25 productors de la marca i una producció enguany superior a les 1.100 hectàrees. De totes elles, l'inici de temporada hauria suposat menys del 0,5 per cent, ja que s'han recollit 100 hectàrees i la resta es farà els pròxims dies.

«Encara falta acabar la maduració, d'aquí a una setmana podrem fer una valoració més acurada», apunta Pericay. Sense cap previsió encara definitiva, en Xavier Llenes, director d'Arròs Molí de Pals, espera superar entre un 10 per cent i un 15 per cent la producció de l'any passat. Les bones previsions són celebrades positivament per part de l'Ajuntament de Pals, que apunta que és un fet important pel teixit econòmic de Pals i que involucra diferents actors, a més de representar trets identitaris del municipi.

Així, el regidor de Medi Ambient i Agricultura, Alexandre Creixell, explica que «en general, s'espera una collita bona, amb un producte d'una qualitat excepcional gràcies a les altes temperatures que han tingut lloc al juliol i agost, així com a les nits suaus de setembre».

L'arròs de Pals és un arròs produït a l'Empordà que es comercialitza sota la marca Arròs de Pals, de qualitat extra i que es presenta de forma envasada. Les varietats més conegudes que es conreen a Pals són el bahia i el bomba com a més tradicionals, i el carnaroli i el nembo com a més actuals. El producte està adherit a la marca de garantia Productes de l'Empordà, creada el 2003.