Acord entre els paradistes i el consistori de Sant Feliu per la neteja del mercat

Els paradistes del mercat setmanal de Sant Feliu de Guíxols i l'Ajuntament del municipi han arribat a un principi d'acord aquesta setmana pel que fa a la neteja de l'espai i a evitar temporalment el trasllat. Els venedors ambulants es van reunir dimarts amb la regidora de Comerç per tractar la qüestió de la neteja del passeig després de les vendes i la proposta del consistori per reduir les bosses de plàstic.

Segons les parts, la trobada va servir per acordar treballar plegats per mantenir mercat net i continuar seguint al passeig. En aquest sentit, els paradistes van estar d'acord a deixar l'espai igual de net com està quan munten les parades, petició que els havia fet el consistori tot avisant-los que, si no ho feien, serien traslladats temporalment a l'espai del Guíxols Arena.

«Estem agraïts de la reunió i que hi hagi un to més conciliador per part de l'Ajuntament», apunta el president de l'Associació Gavans, David Fagella, que representa els interessos del sector de venedors ambulants a les comarques gironines. Una opinió que també comparteixen des de l'equip de govern.



Eliminar les bosses de plàstic

Així, l'alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Carles Motas, explica que sembla que la trobada va servir per aconseguir un acord pel que fa a la neteja i pel que fa a la reducció de les bosses de plàstic. A banda de la petició que va fer l'Ajuntament fa dues setmanes sobre la neteja de l'espai, el consistori també va posar aquest estiu 13 informadors de carrer per assessorar els marxants en la recollida del mercat i gestió de residus.

Un dels aspectes que també es va tractar a la reunió és l'estratègia de l'eliminació de les bosses de plàstic. L'Ajuntament ha proposat implementar la mesura a partir del 2020, abans que sigui obligatori el 2021.