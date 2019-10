Jutgen un home acusat d'apropiació indeguda en la construcció d'una promoció a Sant Feliu de Guíxols

La Secció Quarta de l'Audiència de Girona va jutjar ahir un home acusat d'apropiació indeguda en la construcció d'un bloc de pisos a Sant Feliu de Guíxols. L'acusació particular i la Fiscalia asseguren que l'acusat va utilitzar la societat que va crear juntament amb el propietari del terreny i amb qui era soci per desviar diners «pel seu profit» en comptes de destinar-los a finançar l'empresa. En canvi, la defensa en demana l'absolució en considerar que les acusacions són infundades. La construcció, que es tracta d'un bloc de cinc pisos, actualment està habitada, i segons l'acusat, «vam trobar-nos just a l'inici de la crisi econòmica», i si bé van aconseguir vendre tots els habitatges, «amb la transacció hi vam perdre diners tots dos», va assegurar.

Els escrits de les acusacions situen l'inici de l'activitat delictiva a la creació de la societat, del 2005 fins al 2010, a través de la qual es finançava la promoció i a través de la qual l'acusat «va realitzar repetidament transferències des d'aquesta societat a una mercantil del qual n'era l'administrador». El tribunal, però, finalment només va celebrar la vista per moviments al compte de la societat ocorreguts el 2008. Concretament en el destí de 189.000 euros d'una propietat que el soci de l'acusat va hipotecar per finançar la promoció. El jutge d'instrucció va veure indicis de delicte ja que «no estava verificat qui feia les aportacions econòmiques a la societat».

El soci afectat va assegurar que «no sabia» quin destí van tenir els diners de la hipoteca, perquè «en cap moment vaig tenir accés ni a les obres ni a la comptabilitat». De fet, va apuntar que «només vaig veure l'obra tres vegades i amb el seu permís». L'afectat va explicar que durant l'execució de les obres «li demanava documents i sempre deia que ja m'ho donaria, i no va arribar mai res».

L'acusat va assegurar que ambdós socis van fer aportacions i que la crisi econòmica va fer que, tot i aconseguir vendre totes les propietats construïdes, finalment es venguessin per «sota» del preu de la hipoteca, i que per tant ambdós hi van perdre diners.

L'afectat va presentar una querella l'any 2013 per apropiació indeguda.



Comptabilitat «fosca»

El perit declarant va apuntar que la societat va fer «molt moviment d'efectiu» sense identificar en cap transacció l'autor, un fet «gens» habitual tenint en compte les grans quantitats que es movien, i que «no es pot verificar qui ha fet cada aportació a la societat». L'acusació particular va assegurar durant la vista que «no ha quedat acreditat que s'hagin utilitzat els 189.000 euros per finançar la societat», i que «la comptabilitat es va fer quadrar perquè coincidís amb els comptes anuals». A més, va apuntar que «no s'han mostrat factures que s'han pagat per les obres».

Per això, l'acusació particular i la Fiscalia demanen 4 anys de presó per apropiació indeguda i 384.000 euros en concepte de responsabilitat civil. Per la seva banda, la defensa va apuntar que «no s'ha pogut demostrar que l'acusat s'hagi quedat ni un euro», i que per tant reclama l'absolució del seu client.