Sant Feliu de Guíxols crearà cinc grans àrees a la Policia Local per «especialitzar» la plantilla

L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà) crearà cinc grans àrees dins de la Policia Local per "especialitzar" la plantilla i fer-la "més eficient". L'alcalde, Carles Motas, ha explicat que actualment els agents fan "de tot" i que la voluntat és que es professionalitzin per donar resposta a les necessitats del municipi. Motas ha dit que la nova organització es fa fixant un horitzó a vuit anys vista amb l'objectiu d'arribar als 50 agents. A hores d'ara, la plantilla és de 35 agents però amb les baixes i jubilacions que s'han produït en els darrers temps només n'hi ha 26 en actiu. El primer pas, ha dit, és cobrir totes les vacants per començar la reorganització. En concret, es crearà una àrea que aglutinarà policia de proximitat, de medi ambient i administrativa. També n'hi haurà una de serveis territorials d'on penjarà la unitat de trànsit, una altra de tècnica i d'atestats judicials i, finalment, una d'administració i suport.

Sant Feliu de Guíxols vol "especialitzar" el cos de la Policia Local del municipi. L'alcalde, Carles Motas, ha explicat que fins ara els agents "feien de tot" i que cal més eficiència. Per això, crearà cinc grans àrees. La primera serà la que englobarà els agents de "proximitat", els de medi ambient i la figura de la policia administrativa,

En aquest sentit, el regidor de Seguretat, Ernest Asurmendi, ha detallat que els agents que integraran aquesta àrea s'encarregaran del contacte directe amb el ciutadà, de gestionar els expedients administratius, però també de vetllar pel compliment de les ordenances municipals, tant en l'àmbit del civisme com el de les escombraries o bé en el problema de les embarcacions que fondegen en punt no autoritzats.

La segona gran àrea serà de serveis territorials i d'ella en penjarà la unitat de trànsit. El regidor ha detallat que la voluntat és que els agents que la integrin s'encarreguin de fer front a les necessitats que es generen al municipi de 22.000 habitants i quan la població es dobla durant la temporada turística. També es crearà una àrea tècnica, d'atestats i judicial per donar suport als Mossos i una d'administració i suport.

Tant Asurmendi com Motas, han explicat que es tracta d'un projecte a llarg termini i a vuit anys vista. A hores d'ara, el cos té una plantilla de 35 agents però amb les recents baixes i jubilacions només n'hi ha 26 en actiu. "Aquesta situació ha fet que alguns serveis estiguin col·lapsats", ha afirmat l'alcalde.

El primer pas, han dit, és cobrir totes les places i després anar ampliant progressivament la plantilla fins arribar als 50 agents. Les àrees s'aniran creant progressivament amb els agents que hi hagi disponibles. El responsable de Seguretat ha dit que la intenció és acabar aquest mandat amb una quarantena d'efectius. En paral·lel, mantindran el reforç d'efectius que fan cada estiu amb l'inici de la temporada turística.

"La nova estructura ens feia molta falta per atendre les noves necessitats que van sorgint i és important tenir clar el model cap al que volem anar", ha dit Motas.



Una nova comissaria

Per fer possible aquesta ampliació, l'Ajuntament també s'està plantejant construir una nova comissaria que permeti la coordinació de tots els cossos de seguretat i emergències.