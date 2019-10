Cs acusa el govern de Tossa de no garantir les mesures de seguretat al Festival Fort

El portaveu de Ciutadans (Cs) a Tossa de Mar, Alfonso Sánchez, va denunciar la falta de garanties de seguretat del Festival Fort que se celebra des d'aquest divendres fins diumenge al municipi.

La formació taronja apunta que hi ha un informe desfavorable la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments del 25 de setembre sobre aquest esdeveniment. Segons detalla el document, el recinte no compta amb «un espai suficient per a la maniobra de vehicles de bombers». A més, creu que no està justificada «l'evacuació de les persones» a través de «l'única via d'accés existent». El Festival Fort se celebra a l'església romana en ruïnes i el far de Tossa de Mar.

L'informe especifica que calen uns vials propers al lloc del festival de com a mínim 3,5 metres i en aquest cas no es compleix. A més, en les corbes ha d'haver-hi una amplada lliure de 7,5 metres, que tampoc hi és. Per això, l'informe creu que no hi ha «un espai suficient per a la maniobra de vehicles de bombers».

D'altra banda, la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments també especifica que hi ha una «única via d'accés» al recinte i no queda justificada que s'utilitzi per «l'evacuació de les persones».



Ocultació d'informació

Alfonso Sánchez va acusar el govern local d'haver «ocultat» l'informe i creu que «és una irresponsabilitat gravíssima» perquè es podrien repetir els «incidents que van tenir lloc al Madrid Arena». El portaveu de Cs va assegurar que el govern local «no només està posant en risc a la gent que assistirà al festival, sinó també la continuïtat del certamen».

El Festival Fort va arrancar ahir a les sis de la tarda i s'allargarà fins al diumenge. Es tracta de la tercera edició d'un certamen de música electrònica que compta amb un escenari al far de Tossa de Mar i un altre a les ruïnes de l'església medieval.