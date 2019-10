Arrenquen les jornades gastronòmiques «La poma a la cuina», a Torroella

Torroella de Montgrí i l'Estartit ha presentat aquesta setmana la catorzena edició de les jornades gastronòmiques «La poma a la cuina», que se celebren durant aquest mes d'octubre. Aquest any, a la proposta hi participaran cinc restaurants per promocionar la poma i la cuina local.

La iniciativa pretén reivindicar un producte estratègic per a l'economia i el manteniment del paisatge del Baix Ter com és la poma. A banda dels menús especials amb la presència de la fruita, es programen activitats paral·leles relacionades amb l'esdeveniment. Entre aquestes, el concurs popular de postres de poma, el dissabte 26 d'octubre, a la plaça de la Vila de Torroella.

En aquest sentit, tots els menús elaborats per restauradors que participen en les jornades tenen la poma com a protagonista en l'entrant, l'acompanyament, el plat principal o les postres.



Propostes dels restauradors

Els restaurants que hi participen aquest any són el Picasso, l'Alba, Can Dalfó, el Club Nàutic Estartit, La Palmera i les Medes II. La iniciativa ja fa 14 anys que se celebra i està organitzada per l'Estació Nàutica Estartit-Illes Medes amb la col·laboració de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí, l'EMD de l'Estartit, Poma de Girona i Castell de Peralada.

L'acte de presentació de l'edició es va fer dijous a la seu de l'Estació Nàutica l'Estartit-Illes Medes, amb la participació d'una representació dels restaurants participants, així com de l'alcalde de Torroella de Montgrí, Jordi Colomí; el president de l'EMD de l'Estartit, Francesc Ferrer; el conseller de Turisme del Consell Comarcal del Baix Empordà, Xavier Dilmé; el vicepresident de l'Estació Nàutica, Josep Maria Pla, i el president de Poma de Girona, Llorenç Frigola.

Per la seva banda, els organitzadors destaquen la importància del treball transversal entre el sector privat i públic per reivindicar un producte tan important per al territori i agraeixen la continuació d'aquestes jornades per revalorar l'economia local.