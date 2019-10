Localitzen diverses xarxes de pesca perdudes davant del litoral del Baix Empordà

La Federació Catalana d'Activitats Subaquàtiques (FECDAS) ha organitzat aquest diumenge una jornada de localització i caracterització d'arts de pesca perduts al mar davant de litoral de Llafranc (Baix Empordà). La iniciativa, que s'emmarca en el Programa d'acció marítima de la Generalitat (2018-2021), contempla accions per minimitzar els efectes negatius de les xarxes de pesca perdudes sobre els ecosistemes marins. Amb la informació recollida, i com un cop revisada per experts científics, per poder fer la seva correcta extracció. Fins a finals d'any, es faran diverses jornades com aquesta al Camp de Tarragona, el Maresme, la Selva i l'Alt Empordà.

L'actuació va comptar amb la participació de dotze bussejadors i membres de la Facultat de Biologia i de l'Institut de Recerca de la Biodiversitat de la Universitat de Barcelona, que van donar als submarinistes les indicacions per garantir una caracterització adequada de les xarxes i del seu nivell d'integració al medi per poder valorar si la retirada pot produir efectes negatius sobre els ecosistemes.

El projecte desenvolupat al llarg d'aquest any consta d'una primera fase de diagnosi qualitativa de la situació fins als 30 metres de fondària del litoral català a través d'enquestes en línia i una segona fase de localització i caracterització d'arts de pesca perduts. En la segona fase, l'objectiu és caracteritzar amb el major detall possible la situació i estat dels arts de pesca perduts davant les zones aparentment més afectades. Aquesta informació, una vegada revisada per experts científics, facilitarà a l'administració poder fer amb la correcta extracció.

Fins a finals d'any, es faran d'altres jornades per recopilar informació al Camp de Tarragona, el Maresme, la Selva i l'Alt Empordà. Finalment, durant el mes de novembre, la previsió és fer una campanya de retirada dels arts de pesca localitzats amb la participació d'un equip professional de treballs subaquàtics, que comptarà amb les dades de localització i caracterització obtingudes, i també els criteris científics adients per minimitzar l'afectació als ecosistemes.

Els arts de pesca perduts suposen una pèrdua econòmica directa per als pescadors, que han de reposar el material perdut, però també ocasionen pèrdues indirectes per l'efecte negatiu que tenen sobre els ecosistemes marins i els recursos pesquers. En aquest sentit, la Direcció General de Pesca i Afers Marítims del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, des de l'any 2016, impulsa una línia d'actuació específica per a la minimització d'arts de pesca perduts.