L'atropellament de Torroella es va produir en un pas de vianants i el ferit segueix a l'UCI

A mesura que passen les hores es coneixen més detalls de l'atropellament que va tenir lloc dissabte a la nit a Torroella de Montgrí i que ha deixat un jove a l'UCI de l'hospital Josep Trueta de Girona.

Els primers estudis de la Policia Local sobre el terreny destaquen que l'atropellament hauria tingut lloc al pas de vianants i el conductor, que circulava amb tota probabilitat amb excés de velocitat, no va veure el cambrer que travessava i el va atropellar.

El passeig Catalunya de Torroella és on va tenir lloc l'accident de trànsit i aquí la velocitat està marcada amb 50 quilòmetres per hora. Aquest és un punt del poble on hi ha molts bars que tenen la terrassa al passeig, i el local es troba a l'altra banda de carrer. Per tant, els cambrers travessen constantment el vial.

En el cas del jove de 20 anys que treballa en un dels bars del passeig la sort se li va girar aquest dissabte, quan prop de la mitjanit va ser envestit per un cotxe d'un veí de Verges, d'una vintena d'anys. La víctima va ser traslladada per una ambulància del SEM a l'hospital Josep Trueta de Girona, on va ingressar a l'UCI en estat crític. Ahir, segons fonts del centre, el jove continuava a la Unitat de Cures Intensives però estava estable dins la gravetat. L'impacte de l'atropellament va ser molt aparatós i va desplaçar la víctima metres més enllà. El cambrer es va endur un fort cop al cap. El jove conductor va donar negatiu en les proves d'alcoholèmia i de drogues. La Policia Local apunta que la causa de l'accident seria l'excés de velocitat en aquesta via urbana però també està estudiant que pugui haver-hi hagut una distracció.