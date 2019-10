Verges posa en marxa un servei pioner de càtering per a persones grans

L'Ajuntament de Verges ha posat en marxa aquest mes un servei pioner de càtering a domicili per a persones grans amb mobilitat reduïda i problemes de salut. El projecte municipal consisteix en la gestió de l'obtenció dels diferents plats i el transport dels mateixos a les llars de persones d'edat avançada que ho requereixin.

Segons expliquen des del consistori, la iniciativa va sorgir de les necessitats que va detectar la treballadora social del Consell Comarcal al poble a persones grans que -per qüestions de situació familiar o mèdiques- tenien dificultats per cuinar-se i mantenir una dieta equilibrada. Així, expliquen, que el projecte neix amb l'objectiu principal de garantir una alimentació adequada -supervisada per una dietista- i equilibrada a persones grans amb problemes de salut o convalescents.



Futur de la iniciativa

«Valorem molt positivament la implementació i hem de veure els resultats del servei», explica la regidora d'Atenció a les Persones i Salut, Susagna Ribas, i continua: «És un projecte en el qual portem treballant molt temps».

A més, explica que es tracta d'un sistema nou a la comarca que s'adapta a les necessitats del municipi, ja que altres ajuntaments veïns han optat per tenir menjadors comunitaris però no un servei de càtering a domicili.

El projecte ha despertat, apunta la regidora Ribas, l'interès de consistoris com el de la Tallada d'Empordà i Ullà, que recentment s'han posat en contacte amb l'Ajuntament per la implementació del projecte. Les persones grans interessades han d'acudir a l'Ajuntament i sol·licitar el servei, que durant la primera setmana ja han utilitzat tres persones. «Esperem que s'hi apunti més gent en els pròxims dies», apunta Ribas.