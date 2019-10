L'escola de Verges tancarà els dies amb previsió de fort vent pel mal estat de la teulada

L'escola de Verges tancarà els dies en què hi hagi previsió de fort vent pel mal estat de la teulada. La decisió la va comunicar per carta l'Ajuntament del municipi al·legant que no pot assumir la despesa que comporta canviar l'estructura i «conscients del perill que suposa per als alumnes del centre». A la missiva, el consistori diu que han comunicat al Departament d'Educació, a qui responsabilitzen de tenir «unes instal·lacions en condicions». Una situació que, asseguren, a hores d'ara no està «garantida». La mesura s'adoptarà a partir d'aquesta mateixa setmana. El centre té format institut-escola, tot i que els dos edificis estan separats l'un de l'altre per 700 metres i l'institut està en barracons. Els pares, alumnes i professors fa temps que reclamen un nou edifici.

«Com que l'Ajuntament de Verges no pot assumir la despesa que comporta el canvi de teulada, hem pres la determinació de comunicar al Departament d'Educació que, essent conscients del perill que suposa pels alumnes, no ens fem responsables de qualsevol incident que se'n derivi», va assegurar l'Ajuntament a la carta que van fer arribar als pares, el Consell Comarcal i els consistoris de l'entorn.

Des de l'Ajuntament van remarcar que la responsabilitat de tenir les instal·lacions en condicions és del Departament i que, actualment, això no està «garantit». Per això, van decidir que, a partir d'aquesta mateixa setmana, ordenaran el tancament de tot l'edifici de primària durant els dies en què hi hagi previsió de forts vents i, per tant, «d'extrema perillositat». «L'estat actual no ens deixa cap altra solució», van explicar.

Pares, alumnes i docents fa temps que reclamen un nou edifici. De fet, el mes de juny van fer una cadena humana per reivindicar la dificultat que suposa per als estudiants haver de recórrer la distància de 700 metres que separa el col·legi d'infantil i primària de l'institut, en barracons.