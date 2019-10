Planten 4.500 julls de platja a les dunes de la Pletera de l'Estartit

El Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter ha plantat aquesta setmana 4.000 exemplars de jull de platja ( Elymus farctus) per fixar les dunes de la zona de la Pletera de l'Estartit. En els pròxims quinze dies, els gestors de l'espai protegit plantaran els 500 exemplars restants.

L'objectiu del projecte és la fixació de sorra a l'espai de les dunes que s'estan recuperant. El Parc va iniciar un programa europeu el 2015, Projecte LIFE Pletera, per intentar consolidar el sistema de dunes dins de la badia, i el projecte que s'ha iniciat aquesta setmana n'és una continuació.

La recuperació es basa en tres fases. La primera és la retenció de sorra mitjançant trampes que ajuden a iniciar noves formes de duna. La segona, que ha començat recentment, és la plantació de jull per afavorir la consolidació de sorra. I la darrera, la gestió de l'espai per assegurar la conservació i protecció d'aquestes.



Origen de les plantes

«Hem vist que a les zones on hem fet aquesta actuació la platja ha augmentat 1,4 metres d'altura», explica el tècnic del Parc Natural del Montgrí, Santi Ramos, que ha analitzat l'impacte del projecte amb estudis fets en drons. A més, assegura Ramos, això acaba produint sistemes més resistents als temporals. El tècnic del Parc Natural explica que el jull de platja és una planta autòctona de la zona. De fet, els exemplars que s'estan plantant són fruit de les llavors que han estat recol·lectades pels tècnics del Parc a les mateixes dunes i germinades en un viver de la zona fins a obtenir una grandària òptima per a la seva replantació. Així, asseguren, pretenen que la varietat replantada correspongui a la pròpia present al parc, evitant així varietats foranes provinents de jardineria. El jull de platja és un parent del blat tolerant als sòls salobres amb el qual s'ha experimentat per aconseguir varietats de blat tolerants a la sal.