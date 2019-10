Calonge gira la pancarta dels presos després del requeriment de la Junta Electoral

L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni ha girat avui la pancarta de "Llibertat Presos Polítics" de la façana del consistori després de rebre el requeriment de la Junta Electoral de Zona que en demanava la seva retirada. El requeriment ha arribat a diversos Ajuntaments de la comarca a partir d'una denúncia del Partit Popular (PP) i Ciutadans (Cs).

Per altra banda, el consistori també ha substituït de manera temporal les estelades que hi havia en els espais de titularitat pública per senyeres tal com demanava el requeriment. Tal com informa l'Ajuntament, passat el període electoral, es tornarà a girar la pancarta i es tornaran a col·locar les estelades.

La mesura del consistori baix-empordanès de girar la pancarta és una de les fórmules que han trobat alguns Ajuntaments del país disconformes amb els requeriments de la Junta Electoral. En aquest sentit, l'Ajuntament del Port de la Selva, a Alt Empordà, ha instal·lat avui al migdia una pancarta amb un ninot amb una cremallera tancada a la boca i la frase 'Tu ja m'entens'.