Els Bombers han treballat aquesta matinada en l'incendi d'una sitja situada en el magatzem d'una fusteria.

Han rebut l'avís pels volts d'un quart de set i quan faltaven pocs minuts per les vuit, ja han donat l'incendi per extingit. Per tant, asseguren des del cos, ha estat un servei ràpid.

La fusteria es troba al carrer d'Esclanyà de Palafrugell i el foc s'ha produït a l'interior de la sitja que es trobava plena. Per apagar-lo, els Bombers han activat set dotacions.