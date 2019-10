Educació requereix a l'Ajuntament de Verges que repari el sostre de l'escola

Una de les protestes per reclamar un nou edifici per a l'institut-escola de Verges, l'any passat.

Una de les protestes per reclamar un nou edifici per a l'institut-escola de Verges, l'any passat. marc Martí

El Departament d'Educació de la Generalitat va requerir ahir a l'Ajuntament de Verges que repari els desperfectes de la teulada de l'institut-escola del municipi. En la notificació, el departament també va demanar a l'ens que els enviessin l'informe tècnic municipal de l'estat de la teulada per comprovar si s'han de fer noves actuacions.

La problemàtica va sorgir després d'una notificació que va fer fa pocs dies l'Ajuntament baix-empordanès al Departament d'Educació demanant mesures econòmiques que els pressupostos municipals no poden suportar i anunciant que el consistori ha pres la decisió temporal de tancar l'escola els dies de fort vent per qüestions de seguretat dels alumnes i professors.

«Demanem al departament que pagui una part o la reparació de la teulada», explica la regidora d'Educació del municipi, Noe Castillo, «el nostre cas és un cas especial perquè es tracta de la modalitat d'un institut-escola i estem assumint despeses que no ens pertocarien pel servei que donem i els alumnes que aportem».

El director dels Serveis Territorials d'Ensenyament, Martí Fonalleras, per la seva banda, ha demanat al consistori que els enviï l'informe tècnic municipal sobre l'estat de la teulada per poder comprovar la magnitud de les reparacions que s'han de fer i el cost d'aquestes. «Nosaltres tenim el nostre informe de la Generalitat i volem comparar-lo per saber si s'han de fer més reparacions». A més, Fonalleres, també ha sol·licitat per escrit aquesta setmana al consistori que faci les reparacions corresponents al sostre de l'edifici.

En cas que no es pugui solucionar, explica Fonalleres, «el departament està obert a solucions». De fet, les dues parts tenen prevista una reunió per tractar aquest tema que s'ha de celebrar en els pròxims dies.

El municipi fa més de nou anys que reclama un nou edifici pels dèficits que presenta l'institut-escola Francesc Cambó de Verges. A banda de les instal·lacions envellides de primària, els alumnes de secundària estan instal·lats en barracons disseminats a 700 metres de l'edifici.



Problemes de l'edifici

Pel que fa a les despeses de subministrament i neteja -que superen els 80.000 euros anuals- l'Ajuntament explica que estan negociant amb els municipis que aporten alumnes un conveni de col·laboració. «Tenim una població de 1.250 habitants i a l'institut-escola tenim 450 alumnes, on Verges només n'aporta el 30 per cent», explica la regidora Castillo.