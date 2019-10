Sant Feliu urbanitzarà l'últim carrer sense asfaltar que hi ha al municipi

L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols destinarà 400.000 euros a urbanitzar el carrer s'Adolitx, l'últim carrer sense asfaltar del municipi i que actualment no disposa d'enllumenat, clavagueram o escomeses d'aigua.

La proposta es divideix en dues parts diferenciades, la reurbanització del tram de carrer que ja s'ha asfaltat i que queda fora de les contribucions especials i la nova urbanització que en aquest cas hauran de finançar conjuntament Ajuntament i veïns. Tenint en compte que el carrer s'Adolitx té un ús públic perquè dona accés a l'institut Sant Elm, finalment l'Ajuntament ha decidit finançar el 30% de la nova urbanització i que els propietaris paguin el 70% restant, segons va informar TV Costa Brava.

La urbanització del carrer s'Adolitx és un expedient llargament reivindicat que fa anys que està pendent de resoldre's. A la legislatura 2011-2015 es va elaborar el projecte que va aprovar-se definitivament l'octubre del 2018 però que no va aconseguir avançar arran de les impugnacions dels veïns. En aquella ocasió, es proposava que l'Ajuntament financés només 80.000 euros i que els veïns n'assumissin els 700.000 restants.

Per donar llum verda al projecte, ahir es va celebrar un ple extraordinari que va aprovar per majoria absoluta els treballs. Segons va explicar el regidor d'urbanisme, Josep Saballs, del cost total de l'obra –que és d'aproximadament 800.000 euros– l'Ajuntament n'assumirà «aproximadament 420.000»: «Es considera que aquest carrer té un ús de caràcter públic perquè és un dels camins que es pot utilitzar per accedir a l'institut de Sant Elm, per aquest motiu, tot i que correspondria a l'administració assumir un 10% del cost, hem arribat a un acord per assumir-ne el 30% i el 70% restant l'assumiran els veïns».

Durant el ple es va posar de manifest que el carrer s'Adolitx és un carrer que actualment sembla un «camí rural» i s'espera que a partir d'ara tingui canalització d'aigües, voreres, enllumenat i unes condicions «òptimes». També es va posar de manifest que caldrà «generar crèdit» i esperen que l'obra pugui estar finalitzada de cara al 2020-2021. SSAVALLS