Apareixen dues esvàstiques pintades a la façana de l'Ajuntament de Palafrugell

L'ajuntament de Palafrugell es va despertar ahir al matí amb dues esvàstiques pintades i un escrit de «Viva España» a la façana. Les pintades es van produir després del ple extraordinari de rebuig a les condemnes a líders polítics i civils de Catalunya per part del Tribunal Suprem que es va fer dimarts a dos quarts de vuit del vespre.

Les pintades van estar visibles durant unes hores, ja que ahir al voltant de les 10 del matí van ser netejades per treballadors municipals.«Lamentem les pintades de simbologia nazi a la porta d'entrada de l'ajuntament, unes pintades que demostren per elles mateixes que les idees que defensen els autors d'aquests dibuixos no tenen cabuda dins la casa de la Vila», explica l'alcalde de Palafrugell, Josep Piferrer.



Suport del ple

El ple extraordinari va tenir lloc dimarts al vespre, quan es va provar una moció de rebuig a la sentència el Tribunal Suprem. El text es va aprovar amb 12 vots a favor, 11 de l'equip de govern i el vot de la socialista Laura Millán. La resta de regidors socialistes, quatre, van votar-hi en contra.

D'altra banda, l'equip de govern de Palafrugell també va anunciar ahir que ha suspès tots els actes públics municipals de la setmana i al mateix temps anuncien que no assistiran a les representacions institucionals.