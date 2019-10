Crema una furgoneta en un aparcament de Sant Feliu de Guíxols

Una furgoneta estacionada es va incendiar ahir al matí a l'aparcament del Mercadona de Sant Feliu de Guíxols, a la zona de Bujonis a l'enllaç entre la carretera C-65 i C-250.

Segons el cos de Bombers de la Generalitat, l'avís el van rebre a les deu del matí i s'hi van desplaçar dues dotacions.

La part frontal del vehicle hauria cremat totalment, així com la caixa de la furgoneta. En cremar-se la part davantera, expliquen, s'haurien cremat els frens, i això va provocar que el vehicle quedés sense aturador i es desplacés pel pendent, tot i quedar parat pels altres cotxes estacionats. A banda dels danys materials, no hi va haver ferits i els cossos d'emergències van poder apagar el foc.

Motius del foc

Al lloc dels fets també s'hi va desplaçar una patrulla de la Policia Local. L'incendi de la furgoneta, expliquen, hauria estat produït suposadament per un problema mecànic i es descarta que hagués estat provocat.