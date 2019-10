Detenen un home a Palafrugell per vendre més de 7 quilograms de marihuana

La Policia Local de Palafrugell va detenir dissabte passat, un home per un presumpte delicte contra la salut pública. Durant la detenció i posterior registre, es van confiscar 7,1 quilos de marihuana. El detingut està sent investigat per suposat tràfic de drogues i ha passat a disposició judicial.

Els fets van ocórrer la nit de divendres 11 a dissabte 12 d'octubre quan una patrulla va localitzar dos vehicles circulant a gran velocitat pels carres de la vila i fent maniobres sospitoses. En poder aturar un dels dos vehicles, els agents van localitzar 7,1 quilos de marihuana i en van arrestar el conductor, un home de 51 anys de nacionalitat espanyola i veí de Sant Feliu de Guíxols, que ha passat a disposició judicial. El preu de venta al carrer de la marihuana seria de 7.000 euros.



Més detencions

Una patrulla de la Policia Local també va poder aturar l'altre vehicle i un ocupant que havia baixat del cotxe moments abans. En aquest cas, els agents van procedir a identificar els dos joves, un de nacionalitat espanyola de 19 anys i un altre de nacionalitat marroquina de 35 anys, tots dos veïns de Palafrugell. La Policia Local de Palafrugell continua investigant els fets i no es descarten noves detencions.