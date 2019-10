«Postcrossing», enviar postals a desconeguts a l'era del WhatsApp

No és estrany imaginar que amb l'arribada del Gmail i el WhatsApp la comunicació per correu tradicional en viatjar no només no és necessària, sinó que és anacrònica. Una opinió, però, que no comparteixen centenars de persones que s'han unit a la proposta d'enviar targetes a desconeguts d'arreu del món amb l'única finalitat d'arribar a casa i trobar a la bústia cartes que no tinguin a veure amb factures o fulletons de publicitat.

El postcrossing és un projecte per enviar i rebre postals de diferents països i de persones que comparteixen aquesta passió. Per participar-hi només t'has de registrar gratuïtament a la web de l'organització i començar a gaudir del servei. Un cop registrat, la web t'assigna aleatòriament una adreça -de totes les persones registrades- on s'ha enviar la targeta.



Objectius i funcionament

Quan la postal ha estat enviada, només és una qüestió de temps, i, en el moment menys esperat, la persona que l'ha enviat rep a la seva bústia un escrit d'una altra persona, també desconeguda. En arribar la carta, la persona ha de registrar-ho a la web i, així, el procés continua una vegada i una altra.

El projecte va néixer el 2005 de la mà de l'impulsor Paulo Magalhaes però ha anat creixent -en contra de tots els diagnòstics tecnològics- durant els darrers anys. Actualment, la web compta amb 750.000 membres de 212 països i ha registrat l'intercanvi de més de 50 milions de postals.

«Aquestes són només les registrades perquè els que som postcrossers -com s'autoanomenen els usuaris- també enviem postals a amics que hem fet dins el projecte i no les registrem a la web», explica l'abaixador de Postcrossing, Michele Bondesan.

Bondesan, de fet, va ser un dels coorganitzadors, juntament amb Carol Ruiz, de l'única trobada de postcrossers que s'ha fet a Espanya aquest 2019. La trobada es va fer a Begur el passat cap de setmana i va aplegar trenta persones de quatre països diferents, entre els quals: Finlàndia, Bèlgica, Camerun i Itàlia.

L'esdeveniment no era la primera vegada que es feia al municipi, ja que també se n'havia organitzat un altre el 2018 amb la cooperació de l'Ajuntament de Begur. En total, durant el passat cap de setmana es van enviar 488 targetes dissenyades especialment per a l'ocasió i desenes de postals adquirides en establiments locals.

«Iniciatives com aquesta ens permeten nodrir l'oferta turística de Begur de nous continguts, dinamitzar el comerç local i donar a conèixer arreu del món els atractius patrimonials del nostre municipi», explica el regidor de Promoció Econòmica, Eugeni Pibernat.